Une star de la téléréalité belge passée à deux doigts de remporter la mise à «Septante et un» (photo)

Ce mercredi, un des 70 candidats du mur de « Septante et un » était loin d’être totalement inconnu du public. Les plus attentifs auront en effet reconnu Junior, l’un des participants de la dernière saison de « Mariés au premier regard », également sur RTL-TVI. Cette fois-ci, il a tenté de gagner sur cette autre émission de la chaîne et il y est presque arrivé.

Question après question, il répond correctement à tout. Arrivé à la dixième, ils ne sont plus que deux dans le mur, lui et une autre candidate. Il lui suffit alors de répondre à cette énigme : « Quel singe occupe l’Afrique et le sud de la péninsule arabique ? ». Trois possibilités : le babouin, le gibbon ou l’atèle. La bonne réponse, c’est le premier, puisque le gibbon vit dans l’Asie du Sud-Est alors que l’atèle a élu habitat en Amérique centrale et en Amazonie. Mais là, Junior sèche. Il répond à côté de la plaque, tout comme ses adversaires d’ailleurs. Il rate ainsi l’opportunité de remporter 1.300 euros.