Covid: une infirmière allemande vaccine 8.600 personnes… avec de l’eau

Depuis mercredi, un scandale énorme secoue la région de Schortens-Roffhausen, au nord-ouest de l’Allemagne, près de la côte. Il s’est avéré qu’une infirmière de la Croix-Rouge n’avait pas administré comme prévu des doses du vaccin Pfizer mais de simples échantillons de solutions salines. L’histoire, relayée par le New York Times, a fait l’objet d’une longue enquête pour déterminer les motivations de cette femme puisqu’en effet, contrairement à ce qu’elle affirmait au début, elle a bel et bien volontairement commis cette erreur.

Rapidement, il s’avère ensuite que cette femme a écrit beaucoup de publications antivax sur les réseaux sociaux, ainsi que plusieurs messages WhatsApp confirmant les soupçons des enquêteurs. L’enquête montrera aussi qu’elle avait surtout donné ce faux vaccin à des personnes pourtant vulnérables face au Covid-19 puisqu’elles étaient en majorité âgées de plus de 70 ans. Ont aussi été victimes de cette supercherie des médecins, des éducateurs, des employés d’hospice, etc. Les autorités tentent aujourd’hui de prendre contact avec chacune de ces personnes pour qu’elles soient cette fois-ci véritablement vaccinées. Pour l’instant, plus de 2.000 ont répondu à cet appel. Impossible de dire à l’heure actuelle si l’une d’entre elles est depuis décédée du Covid-19 à cause de cela. Quant à l’infirmière, elle refuse toujours de coopérer avec la police.