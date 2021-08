Un couple français retrouve six cadavres dans son jardin: «Tous les matins, je regarde s’il y a un corps»

Depuis 1980, Gaston et Maryvonne habitent à La Tardière, dans l’arrière-pays vendéen. Mais près d’une dizaine d’année après leur emménagement, un événement va bouleverser leur quotidien. Un viaduc de 40 mètres de haut a en effet été construit juste à côté de leur maison. Depuis, plusieurs personnes se sont suicidées depuis ce pont et atterrissent dans le jardin. Le couple vit désormais la boule au ventre.

« Elle a failli tomber sur ma tête »

Pour les deux Français, le quotidien est devenu stressant. « On est toujours dans le doute. Tous les matins, je regarde s’il y a un corps dans mon jardin, et tous les soirs, je regarde si quelqu’un ne va pas descendre du haut du viaduc », confie Gaston à France Culture. « La première (victime, ndlr) a failli tomber sur ma tête. On voyait la fille assise sur le rebord, et comme on ne voulait pas affoler les enfants, nous n’avons rien dit. Mais elle est tombée à plat en bas », ajoute Maryvonne.