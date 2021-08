Bisbilles juridiques autour d’un spectacle hommage à Johnny

Le concert hommage « Que je t’aime » programmé le 14 septembre est visé par Me Emmanuel Ludot, avocat de Backstage Management Agency (BMA) qui travaille de son côté sur une tournée souvenir, « Gabrielle Tour ». Me Ludot a envoyé début juillet une mise en demeure aux responsables de « Que je t’aime », sur deux points. L’avocat assure en premier lieu que BMA a déposé un « copyright sur l’hologramme » de Johnny (décédé en 2017) dans le cas où « Que je t’aime » utiliserait cette technique.

« J’ai été surpris quand j’ai reçu ce courrier, ça paraît incroyable de revendiquer l’exclusivité d’un hologramme de Johnny et de toute façon nous n’avons pas choisi cette technologie pour ce spectacle », rétorque à l’AFP Mathieu Vergne, dirigeant de la société DMLS TV, en charge de « Que je t’aime ». Me Gilles Gauer, conseil de Laeticia Hallyday, souligne également auprès de l’AFP que « l’hommage à Bercy ne comporte aucun hologramme ». Et de prolonger : « Un tiers ne peut déposer un hologramme et dire qu’il en a le monopole, c’est comme si un peintre faisait le portrait d’une personne et interdisait à d’autres le droit d’en faire aussi son portrait, on est dans une recherche de buzz ».