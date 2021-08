À la télé ce soir: «Les Blues Brothers» ou «Elvis: That’s the Way it is»

Jake Blues , tout juste sorti de prison, et son frère Elwood, également délinquant patenté, tentent de se racheter une conduite en partant en quête des cinq mille dollars qui empêcheront leur ancien orphelinat catholique de fermer ses portes. Touchés par la grâce, ils ont l'idée de reformer leur défunt orchestre, The Blues Brothers Band, et partent à la recherche de leurs ex-acolytes éparpillés à travers les États-Unis.

« Elvis : That's the Way it is », à 23h05 sur Arte

de Dennis Sanders (1970)

Il lui a suffi de réapparaître. Après presque dix ans d'absence pendant lesquels il s'est surtout consacré à sa carrière au cinéma, Elvis Presley remonte sur scène en 1969, déclenchant à nouveau la ferveur du grand public. Il signe alors un contrat pour une série de plusieurs dizaines de concerts au flambant neuf International Hotel de Las Vegas. C'est l'un d'entre eux, donné le 31 juillet 1970, que restitue ce fameux documentaire sorti en salles et depuis remastérisé. Dans son impériale jumpsuit blanche, le King se montre au faîte de sa puissance de séduction à 35 ans, incarnant l'idéal d'un rock'n'roll animal et viril, au lustre éternel et à l'éclat adamantin.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Mission évasion », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

de Gregory Hoblit (2002)

Il est réellement navrant que le titre français dévoile bêtement la clé de ce superbe film de guerre à l’ancienne mêlant des thèmes bien plus contemporains qu’il n’y paraît. Il n’empêche que, malgré tout, on a droit en fin de compte à un double suspense et… à un double duel dans une ambiance de tension tout à fait exceptionnelle.

« King Kong », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Peter Jackson (2005)

Après le chef-d’œuvre de 1933 aux sources du parlant et l’honorable remake de John Guillermin en 1976, une nouvelle adaptation spectaculaire mais sans surprise. Qui se laisse malgré tout regarder avec plaisir.

« Bouquet final », à 20h45 sur TMC - deux étoiles

de Michel Delgado (2008)

En croque-mort blasé, Didier Bourdon livre un numéro mémorable dans cette comédie à l’humour noir joyeusement débridé, de style presque britannique où les bons mots et les situations burlesques se succèdent à un rythme suffisamment dynamique. Avec le concours de Gérard Depardieu et Marthe Keller en invités vedettes, on ne boudera pas son plaisir.

« Jusqu’ici tout va bien », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Mohamed Hamidi (2019)

Gilles Lellouche et l’humoriste Malik Bentalha font la paire dans ce « feel good movie » tout aussi sympathique que bien inoffensif sur le thème des banlieues parisiennes donnant généralement droit à des visions franchement plus… apocalyptiques. Résultat des courses : tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme aurait dit feu Jean Yanne. Et c’est particulièrement bien vrai pour la Maubeugeoise Camille Lou…

« Place publique », à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

d’Agnès Jaoui (2018)

Le chant du cygne pour Jean-Pierre Bacri malheureusement une dernière fois associé à sa complice dans cette comédie chorale dont le résultat est une réflexion acide et lucide sur toutes les dérives du « téléphone intelligent » et de ses « réseaux sociaux » éludant toute liberté à force de la vouloir totale ! En fait, une vraie leçon d’efficacité dans un genre devenu obèse à force de suralimentation…