L’actrice Kaley Cuoco propose de racheter le cheval frappé lors des JO de Tokyo

Dans une story sur Instagram, l’actrice a fait part de sa volonté de racheter l’animal : « Je vais acheter ce cheval et lui montrer la vie qu’il devrait avoir. Donnez votre prix » écrit-elle après avoir jugé que la cavalière et son coach étaient une « disgrâce » pour le sport.

Les images du cheval frappé par l’entraîneuse et malmené par une cavalière à bout de nerfs ont rapidement fait le tour de la toile. Beaucoup d’internautes étaient stupéfaits de voir des professionnels se conduire ainsi. Ce fut aussi le cas de l’actrice Kaley Cuoco, qui a joué dans « Big Bang Theory ».

L’actrice est une passionnée d’équitation ainsi que son mari, Karl Cook, entraîneur de chevaux. Dans sa story, elle continue et raconte ses impressions sur ces images : « Je pense qu’il est de mon devoir et de mon cœur de commenter cette honte » et ajoute « Ce n’est pas du saut d’obstacles olympique. C’est une représentation dégoûtante de notre sport à bien des égards ».