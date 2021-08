Hécatombe chez Europe 1: Laurent Cabrol «évincé» de la matinale

Ce départ est d’autant plus douloureux quand Laurent Cabrol rappelle ses attachements à Europe 1 : « Je fais partie du « canal historique » d’Europe 1, c’est la radio qui m’a vu naître et m’a fait grandir ». Laurent Cabrol est journaliste et écrivain et est allé un temps à la télévision pour l’émission « 1, 2, 3 Soleil ».