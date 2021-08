La maison Gallimard se dit prête à publier des manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline

La découverte rassemble quelques 6.000 pages que l’auteur avait dit s’être fait volé il y a 75 ans. Pour Émile Brami, libraire et biographe de Céline, ils attestent de la véracité de ce que racontait l’auteur : « Il s’agit d’une découverte exceptionnelle et sans précédent. Céline n’a cessé de répéter que ces manuscrits avaient été volés. Cette découverte prouve qu’il disait la vérité » explique-t-il à l’AFP.

L’auteur aurait écrit dans ces pages deux textes inédits sur le Première Guerre mondiale ainsi que sur la période de sa vie à Londres. Selon les rares personnes qui ont pu les lire, il serait aussi question d’un morceau de « Casse-Pipe », une œuvre inachevée. Mais les feuilles rassemblent aussi une lettre de Robert Brasillach, collaborateur qui aurait notamment inspiré des pamphlets antisémites à l’écrivain.

Conservés depuis 15 ans

Les écrits ont été conservés pendant 15 ans par Jean-Pierre Thibaudat, un nom de plume, qui est aussi un ancien journaliste et écrivain. Ce dernier les a reçus d’un de ses lecteurs. Pour Émile Brami, ces écrits doivent être publiés par Gallimard : « Gallimard doit jouer le rôle qui a toujours été le sien depuis 1951 : l’éditeur exclusif de son œuvre littéraire » déclare-t-il à l’AFP.

Si ces écrits sont publiés, des spécialistes ont annoncé qu’ils aimeraient voir « un travail de recherche et d’analyse pour établir un appareil critique le plus rigoureux possible ». C’est un travail de patience qui attend les éditeurs a expliqué Antoine Gallimard.

Les documents ont été volés au moment de la Libération et le parcours est un peu flou jusqu’à la réapparition des écrits avec Jean-Pierre Thibaudat. Une enquête a été ouverte pour déterminer le chemin emprunté par ces écrits et les feuilles ont été remises à l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Les ayants droit ont déposé plaintes en février pour « recel de vol ». Désormais, les écrits sont en sécurité, notamment en termes de conservation. L’épineuse question désormais sera de décider comment choisir les textes à publier ou non et surtout avec quel appareil critique autour.