Pourquoi Emma Stone pourrait devenir l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood

Dans le film « Cruella », sorti au mois de juin dernier, Emma Stone incarne avec talent la jeune Estella dans son parcours pour devenir la célèbre Cruella du dessin animé « Les 101 dalmatiens ». Disney a déjà annoncé que l’actrice reprendrait le rôle dans une suite à venir et un accord a également été conclu. Celui-ci pourrait faire d’Emma Stone l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, rapporte Het Nieuwsblad.

Habituellement, les acteurs perçoivent une partie des recettes du film diffusé dans les cinémas. Mais avec la pandémie de coronavirus et la fermeture des salles durant de nombreux mois, les revenus des acteurs ont chuté, c’est pourquoi nombre d’entre eux tentent d’obtenir une part des revenus provenant du streaming. Car il n’est désormais plus rare qu’un long-métrage sorte au cinéma et en streaming en même temps.