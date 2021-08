Grâce à une insémination artificielle, un bébé panda a vu le jour au zoo de Singapour (vidéo)

« La première grossesse de Jia Jia et la naissance d'un petit constituent pour nous une étape importante dans la prise en charge de cette espèce menacée à Singapour », a déclaré Cheng Wen-Haur, directeur général adjoint de Wildlife Reserves Singapore, cité dans le communiqué. « C'est le résultat de bons soins aux animaux, de la science de la reproduction assistée et de la persévérance absolue de notre personnel, associés aux précieux conseils des experts chinois du panda », a-t-il dit.

Les pandas, arrivés à Singapour en 2012, ont été prêtés pour 10 ans par la Chine. La reproduction des pandas, en captivité ou à l'état sauvage, est notoirement difficile, selon les experts, car peu d'animaux ont envie de s'accoupler ou car, lorsqu'ils le font, ne savent pas comment faire. Autre difficulté, la fenêtre de conception est très étroite puisque les femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an, pendant environ 24 à 48 heures.

Le panda géant est considéré comme une espèce « vulnérable » (et plus « en voie de disparition ») par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). On estime d’ailleurs qu'il en reste moins de 2.000 à l'état sauvage.