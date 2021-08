À la télé ce soir: «Le dîner de cons» ou «Insaisissables 2» (vidéos)

Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent des dîners un peu particuliers : chacun, à tour de rôle, amène un « con », le plus stupide possible. Un soir, Pierre, immobilisé par un lumbago, se voit contraint d’accueillir chez lui la perle rare qu’il a dénichée et qui pourrait bien lui valoir la palme d’or…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« This is not a love story », à 22H05 sur Plug RTL – trois étoiles

de Alfonso Gomez-Rejon (2015)

Ah non ! Tous les films pour ados de l’Oncle Sam ne sont pas vulgaires, convenus et sans le moindre intérêt. La preuve par ce joyeux drame narrant les retrouvailles d’un cinéaste en herbe et d’une leucémique que tout oppose à la base. Avec des bouts de ficelle en guise d’animation, des décalages inattendus, de pertinentes références cinéphiliques et une B.O. supervisée par Brian Eno détournant notamment plusieurs partitions d’Ennio Morricone, une vraie synergie de raffinement et d’émotion.

« Le dîner de cons », à 20H25 sur La Une – trois étoiles

de Francis Veber (1998)

Francis Veber a lui-même adapté sa pièce à succès pour en faire le vrai triomphe que l’on sait à l’écran. L’ouvrage fait partie de ces comédies dont les répliques sont entrées dans le langage quotidien. Et qu’on revoit en se répétant… que c’est bon.

« Arachnophobie », à 20H10 sur Plug RTL – deux étoiles

de Frank Marshall (1990)

Coproduite par Steven Spielberg, la première réalisation du producteur des « Gremlins », « Poltergeist » ou « Retour vers le futur » est une sorte de « Jaws » en version grimpante et plutôt réussie, avec du suspense, de l’humour et des effets spéciaux saisissants pour l’époque.

« Insaisissables 2 », à 21H40 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Jon M. Chu (2016)

Embrouilles est le maître mot de cette suite du « blockbuster » sorti trois printemps auparavant sous la houlette de Louis Leterrier, évadé de l’écurie Besson après les deux premiers « Transporteurs ». Outre l’arrivée de Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, l’attrait de ce « Now You See Me 2 » en V.O. réside dans les nombreux rebondissements tout naturellement autorisés par le cahier des charges. Qu’on se rassure : tout finit par s’expliquer dans la séquence finale très spectaculaire.

« Un mariage trop parfait », à 20H15 sur AB3 Channel – une étoile

d’Adam Shankman (2001)

Jennifer Lopez et Matthew McConaughey ont beaucoup de mérite pour avoir su tirer en longueur suffisante un scénario affreusement prévisible, comme dans la plupart des comédies sentimentales US qui pourtant ont toujours l’air de marcher là-bas, en dépit d’une redondance maladive, presque obsessionnelle.