Une pétition lancée pour le droit de… porter la barbe à l’Université des Mormons

Le code vestimentaire de l’université Brigham Young porte toujours les stigmates de cette époque et stipule que « les hommes doivent être glabres ; les barbes ne sont pas acceptables ». En termes de pilosité faciale, les seules fantaisies autorisées par le règlement sont des pattes ne descendant pas « en dessous du lobe de l’oreille » et la moustache, à condition qu’elle soit « bien taillée et ne dépasse pas les coins de la bouche ».

L’interdiction de porter la barbe sur le campus de l’université située dans l’Utah remonte aux années 1960 : à l’époque, barbe et cheveux longs étaient associés aux hippies dépravés et à une « contre-culture » jugée incompatible avec les valeurs de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nom officiel de l’Église mormone.

Pétition en ligne

Warner Woodworth, professeur émérite de l’université, juge qu’il est temps d’en finir et a lancé sur change.org une pétition pour demander une « politique plus éthique et humaine qui autorise le port de la barbe sur le campus », comme « des millions d’hommes dans le monde, qu’ils appartiennent ou non à l’Église » des Mormons. M. Woodworth affirme en outre que « les barbes sont clairement prophétiques » et ont été arborées fièrement « par des hommes de bien depuis Adam ».