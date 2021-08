Repas : 10 conseils simples pour maigrir ou ne pas grossir

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la lutte contre le surpoids et l’obésité est l'un des défis les plus importants pour les soins de santé. En Belgique, quasiment la moitié des adultes sont en surpoids (16% en obésité), et c’est le cas pour près de 20% des enfants. L'adaptation de certains comportement lors des repas peut contribuer à maîtriser son poids.