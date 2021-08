À la télé ce soir: «2012» ou «Sur la route de Madison» (vidéos)

En 2009, le géologue Adrian Helmsley avertit les autorités d’un prochain et brutal cataclysme naturel. Trois ans plus tard, ses prévisions se réalisent quand la Terre est frappée par des catastrophes naturelles d’une violence inouïe. Un homme, Jackson Curtis, tente de sauver sa famille du chaos…

A la mort de leur mère, Michael Johnson et sa sœur Caroline se retrouvent dans la ferme où ils ont passé leur enfance. Ils apprennent que la défunte, Francesca, a demandé que ses cendres soient répandues du haut du pont de Roseman. Une bizarrerie que la lecture du journal intime de Francesca va expliquer…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Au poste ! », à 20H55 sur Arte – trois étoiles

de Quentin Dupieux (2018)

Après ses délirants « Rubber » et « Bad Cops » qui ont fait toute sa réputation de l’autre côté de l’Atlantique, le spécialiste de musique électronique mieux connu sous le pseudo de Mr. Oizo confirme son retour en France amorcé avec « Réalité » et le concours d’Alain Chabat. Cette fois, l’intenable bonhomme s’est tourné vers notre Benoît Poelvoorde national pour rythmer cette parodie de « Garde à vue » qui, dès l’entrée en jeu du Namurois, fait irrésistiblement mouche à chaque réplique pour autant bien sûr qu’on soit réceptif à ce genre d’humour incluant aussi, bien entendu, le visuel.

« Ace Ventura, détective pour chiens et chats », à 20H15 sur AB3 Channel – deux étoiles

de Tom Shadyac (1994)

Après des petits rôles épars et une apparition plus remarquée dans « La dernière cible » de l’inspecteur Harry alias Clint Eastwood en 1988 sous le crédit de James Carrey, l’humoriste Jim s’est pleinement révélé dans cette comédie qu’il a lui-même coécrite pour celui qui deviendra aussi le réalisateur de « Menteur, menteur ». Les grimaces du comédien ont toujours irrité les uns et fait hurler de rire les autres. La vulgarité du film a engendré la même polémique. Mais il faut avouer qu’en regard de tout ce qu’on a fait depuis, notamment en matière d’humour pétomane, ce « premier jet » apparaît aujourd’hui nettement moins scandaleux qu’à l’époque. En outre, Sean Young est excellente en officier de police au passé douteux…

« Zookeeper », à 21H40 sur AB3 Channel – une étoile

de Frank Coraci (2011)

Encore une comédie US bien grosse et bien grasse à l’image de son héros campé par Kevin James qui, en l’occurrence, se voit doté du don de parler aux sympathiques bébêtes… qui le lui rendent avec les intérêts.