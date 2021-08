Indian Chief Dark Horse: l’âge de la révolte!

C’était il y a précisément cent ans, en 1921. Indian Motorcycle dévoilait pour la première fois sa Chief. Un modèle qui, rapidement, allait s’imposer au point de devenir l’un des plus emblématiques de la marque. Un siècle plus tard, Indian décide de célébrer ce morceau d’histoire en chamboulant sa Chief. Construite autour d’un cadre tubulaire classique en acier, elle laisse aux passants le loisir d’admirer la mécanique entourant le moteur Thunderstroke 116, fort de ses 1.890 cm3 et 162 Nm de couple à 3.200 tr/min.

La Chief Dark Horse joue la carte...