Mercedes EQS 100% électrique: haut de gamme

Mercedes a choisi une électrification par le haut pour ses berlines : la première d’entre elles, l’EQS, est le pendant « zéro émission » de la grande berline Classe S, avec laquelle elle partage une même vision du luxe et de la technologie. Cette EQS est donc un cas à part dans la famille des Mercedes électriques. Car si les EQA, EQB et EQC sont directement dérivés de leurs homologues thermiques, l’EQS est bien plus qu’une Classe S électrique. D’ailleurs, les designers ont mis un point d’honneur à distinguer les deux modèles. Et que dire de l’habitacle, où la planche de bord...