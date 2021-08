À la télé ce soir: le début de la série «Philharmonia» et «Soixante 2» avec Kyan Khojandi

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Astérix et Obélix contre César », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

C’est sans doute moins la truculente distribution (incluant notamment Michel Galabru en Abraracourcix, Marianne Sägebrecht en Bonemine et Sim en Agecanonix !) que l’utilisation d’effets spéciaux faisant valser les Romains dans les airs à grands coups de potion magique qui ont fait le succès de ce début de la saga qui a connu son point d’orgue avec le fabuleux « Mission Cléopâtre » d’Alain Chabat.

« 2012 », à 23h10 sur Tipik - Trois étoiles

Il y a au moins un point sur lequel tout le monde s’accorde : en matière de trucages et d’effets spéciaux, « Herr Godzilla » reste un maître absolu, et ce titre apocalyptique ne décevra pas les amateurs de grand spectacle. Le sommet en l’occurrence étant probablement atteint par cette séquence hautement emblématique et tragicomique au cours de laquelle le tsunami emporte la carcasse du porte-avions J.F. Kennedy sur la Maison-Blanche. Au cours des 158 minutes de projection, les séquences les plus spectaculaires ne manquent pas de dégager ça et l’un ou l’autre gros gag visuel bienfaisant. Pour le reste, le film répond aux critères et poncifs bien connus – et parfaitement maîtrisés – du film catastrophe californien.

« Chère Martha », à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

Aujourd’hui, c’est le remake US de cette comédie culinaire germano-italienne – « Le goût de la vie » avec Catherine Zeta-Jones et Aaron Eckhart – qui a pris le relais des rediffusions répétées. Dommage, car le modèle jadis imaginé par la future auteure du plus récent « Mr. Morgan’s Last Love » était moins formaté et bien plus savoureux, avec Martina Gedeck et Sergio Castellito.

« Marie-Francine », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Après l’échec – pas vraiment mérité – de « 100 % cachemire », l’auteure de « Palais Royal ! » a retrouvé le succès avec cette nouvelle satire qui vire toutefois à la comédie romantique par la présence à contre-emploi de Patrick Timsit qui s’en tire à merveille, devant une « vieille garde » en grande forme incluant les Hélène Vincent, Philippe Laudenbach, Danièle Lebrun et Albert Préjean.