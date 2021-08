Un gagnant de Top Chef amené à se séparer de ses employés antivax

Selon la nouvelle loi sur la crise sanitaire en France, seuls les personnels en contact avec les personnes vulnérables au Covid-19 seront obligés de se faire vacciner d’ici le 15 septembre (ou d’ici le 15 octobre s’ils ont reçu une dose). Cela concerne notamment le personnel hospitalier, des cliniques, des maisons de retraite ou encore les pompiers et les ambulanciers. Il en sera de même pour les militaires et les gendarmes mais pas les policiers. Les salariés des restaurants sont quant à eux concernés par l’obligation du pass sanitaire, tout comme ceux des bars, cinémas, musées, etc. Dans tous ces établissements, si les employés ne sont pas vaccinés d’ici le 30 août, ils devront présenter un test PCR ou antigénique négatif ou un certificat de rétablissement de moins de six mois.