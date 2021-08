Testé pour vous: Fitbit Luxe

Taille, design, côté voyant, fonctionnalités... : pour la plupart, les montres connectées et autres capteurs d’activités semblent avoir été prioritairement conçus pour attirer le consommateur masculin. Avec son dernier produit, Fitbit choisit une approche différente. Il suffit de jeter un œil sur son site web pour s’en convaincre. Le Luxe peut certes être porté par un homme, mais le cœur de cible est définitivement féminin. Cela se marque d’abord au niveau du poids (25 g) et du design de l’objet. Il y a son élégance, ses dimensions, les couleurs et les variétés de...