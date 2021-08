Harry et Meghan demandent à réagir face à «l'exceptionnelle fragilité» du monde

Ce mardi, Harry et Meghan ont partagé sur le site de la fondation Archewell un communiqué où ils s’avouent horrifiés de "l'exceptionnelle fragilité" du monde en ce moment. Une déclaration directement en lien avec la chute de Kaboul prise par les talibans et le chaos qui règne en Haïti. Ils interpellent ainsi directement les dirigeants mondiaux et demandent à ce que le nécessaire soit fait pour remédier au mieux à ces problèmes-là.

« Ce sont les décisions que nous prenons maintenant qui prouveront notre humanité »

« Alors que nous ressentons tous les différents niveaux de douleur dus à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti, et la menace qu'elle empire après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale actuelle, exacerbée par de nouvelles variants et une désinformation constante, nous avons peur », écrit le couple. « Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous souffre avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l'accepter ».