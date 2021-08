La guerre de l’héritage

Rien n’est simple chez les Granson-Chautel, famille de la haute bourgeoisie de Versailles ayant jadis fait fortune du temps des colonies. Dernière représentante d’une lignée en voie d’extinction, la vieille Tante Bertille a jadis recueilli sa belle-nièce illégitime, Brigitte, et ses trois enfants devenant dès lors héritiers les plus proches de la fortune familiale. Au trépas de ladite Bertille, Nicolas, Charlotte et Paul se frottent donc les mains de même que leur maman, tous à nouveau dans la dèche. Le hic, c’est que la tante a décidé de léguer toute sa fortune à Éloïse. Une cousine déjà...