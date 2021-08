Par Henri Vernes (3): les conquérants du Nouveau Monde

La surprise semble pétrifier soudain Duero.

– Jamais, balbutie-t-il, le gouverneur n’acceptera. Vous lui avez déjà causé trop d’ennuis !

– Justement, coupe Cortés. J’ai causé bien des ennuis à Vélasquez, et il vit dans la crainte de me voir lui en causer à nouveau, ce qui va sans doute se produire si je suis condamné pendant longtemps encore à demeurer inactif. Au contraire, s’il m’envoie au loin, vers les terres nouvelles, le gouverneur se sentira soulagé. Ce sera un peu comme si on lui retirait...