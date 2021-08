La femme de ménage de Britney Spears porte plainte contre la star pour violence

La dispute en question aurait tourné autour d’un animal de compagnie de Britney Spears. Selon TMZ, la femme de ménage a estimé que le chien de la chanteuse était maltraité et n’a pas voulu le rendre après l’avoir récupéré chez le vétérinaire.

L’altercation se serait aggravée lorsque la star a « frappé ou tenté de frapper le téléphone » que la femme de ménage avait en main. Une plainte a été déposée par cette dernière pour violence. Le shérif du comté de Ventura où a été reçue la plainte affirme que l’employée de la star n’aurait « pas de blessure apparente » et qu’une enquête a bien été ouverte.

Ce sera donc au procureur de décider s’il faut ou non inculper la star, selon les conclusions qu’apporteront les policiers. Si les faits sont avérés, alors Britney Spears risque dans le pire des cas une amende jusqu’à 2.000 dollars et six mois d’emprisonnement.