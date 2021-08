Des centaines de personnes présentes pour rendre hommage à Nathalie Maillet

Ce samedi 21 août au matin, la cathédrale de Malmedy était remplie pour rendre un dernier hommage à Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps. Elle et son amie, Ann Lawrence Durviaux ont été abattues par le mari de Nathalie Maillet après avoir passé une soirée tous les trois le dimanche 15 août dernier.

Les funérailles ont été le théâtre de beaucoup d’émotions pendant près d’une heure et demie. Son entourage a été invité à s’exprimer et se souvenir d’elle en tant que femme, sœur ainsi que directrice du circuit de Spa-Francorchamps. Parmi les membres de son entourage, son frère a pris la parole et a notamment déclaré : « Elle a quitté ce monde alors qu’elle vivait un bonheur très fort et partagé. C’est un vrai réconfort ».