Brésil: un quintuple vacciné se fait prendre pour fraude

TV Globo fait remonter l’information et a pu observer son carnet numérique de vaccination. Le 16 août dernier, alors que l’homme tentait de recevoir une sixième dose, le centre de vaccination a découvert le pot aux roses. La municipalité a expliqué que l’homme avait en fait profité de pannes informatiques pour se glisser entre les véritables personnes ayant besoin du vaccin. Le secrétariat de la Santé brésilien a annoncé avoir identifié l’homme dans ses registres et assure qu’il prendra « les mesures nécessaires ». L’homme devra s’entretenir auprès des autorités pour expliquer son geste. Pour le moment, il ne s’est pas encore exprimé.

Alors que les antivax se font de plus en plus nombreux et virulents, des cas inverses apparaissent. Entre mai et juillet, un habitant de Rio de Janeiro a reçu plusieurs doses de différents vaccins, à savoir le Pfizer, le CoronaVac, et l’AstraZeneca. Il a donc reçu cinq doses en l’espace de dix semaines.

Un pays durement touché

La découverte de cette tricherie est d’autant plus problématique que la ville de Rio de Janeiro est durement frappée par le virus mais aussi par la pénurie de vaccin. Ainsi, les campagnes de vaccination ont dû être suspendues plusieurs fois. Il n’est plus possible non plus de choisir le vaccin. Pour être éligible au vaccin, les Brésiliens doivent se trouver dans la tranche d’âge décidé par le calendrier vaccinal et présenter une pièce d’identité.