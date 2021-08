À la télé ce soir: «USS Alabama» ou «La Môme» (vidéos)

Un arsenal nucléaire est tombé entre les mains d’ultra-nationalistes russes, prêts à déchaîner le feu du ciel. Les États-Unis dépêchent leur plus puissant sous-marin nucléaire sur les lieux, l’« USS Alabama ». Le commandant Ramsey rencontre son second, Ron Hunter. Les deux hommes entrent en conflit…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« USS Alabama », à 20H00 sur CLUB RTL – quatre étoiles

de Tony Scott (1995)

Encore un conflit opposant le commandant d’un sous-marin à son second. On croirait que rien n’a changé depuis « L’odyssée du sous-marin Nerka ». Mais c’est faux et ce pur chef-d’œuvre en huis clos sous les mers le démontre de manière on ne peut plus magistrale. L’US Navy ayant refusé sa collaboration au tournage, c’est la marine française qui a fourni l’assistance technique indispensable. Et toc.

« Au cœur de l’océan », à 20H10 sur TIPIK – deux étoiles

de Ron Howard (2015)

À l’image du superbe « Master and Commander » de Peter Weir, l’auteur de « Apollo 13 » et du « Da Vinci Code » signe un film épique à l’ancienne, dont le récit suit à la lettre une chronologie stricte aux révélations qui, de nos jours, n’ont plus rien d’inavouables. Pas de vraie surprise, donc, dans cette production hypersoignée avec ce qu’il faut de spectaculaire et d’effets spéciaux dont seules les séquences aériennes apparaissent évidemment anachroniques, plus d’un siècle séparant tout de même le moment où se déroule l’action et l’apparition des premiers aéronefs capables de s’aventurer aussi loin dans le Pacifique sud.

« Candyman », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Bernard Rose (1992)

Apprécié par la critique à sa sortie, un classique du cinéma d’horreur basé sur une légende louisianaise et emmené par la belle Virginia Madsen hantée par l’ambigu Tony Todd qu’on reverra en compagnie de nouvelles victimes dans les deux suites de 1992 et 1999, en attendant le « reboot » dont la sortie a été postposée.

« Le journal de Bridget Jones », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Sharon Maguire (2001)

Cette adaptation drôle et savoureuse du roman d’Helen Fielding a fait un « carton » lors de sa sortie. À cette époque il est vrai, le charme initial de Renée Zellweger opérait encore. Une suite dispensable est sortie en 2004, mais le pire restait à venir avec le « Bébé » de 2016…

« Suicide Squad », à 21H05 sur TF1 – deux étoikes

de David Ayer (2016)

« Les douze salopards », « Avengers » et toutes les franchises de la Marvel ont servi de terreau… connu à ce « pilote » d’une nouvelle saga héroïco-fantastique comme s’il n’y en avait déjà pas assez. Soit. Pour les inconditionnels du genre, sans doute un nouveau must. Pour les autres, on admettra que le réalisateur de « Fury » a fait du bon travail.