L’amitié improbable entre une adolescente et un bourdon (vidéo)

Depuis ce jour, le duo est inséparable. La jeune fille a même trouvé un nom au bourdon : Betty. « Je n’oublierai jamais cela, je pensais qu’elle partirait au bout d’une journée, mais ce n’est pas le cas. Son aile est en ordre depuis longtemps maintenant, elle va donc rester là par conviction. Cette amitié inattendue me rend folle de joie », a témoigné Lacey.

Pour nourrir son nouvel ami, la Britannique utilise principalement de la confiture, du miel et de l’eau sucrée. Et dès qu’elle se déplace, Betty l’accompagne. La maman de la jeune fille s’est elle aussi exprimée sur cette amitié improbable : « Elle rampe sur son visage, sur ses lunettes et même entre ses orteils ! 90 % du temps, elle est sur son corps. Lacey a les cheveux très longs, pour Betty cela ressemble à la jungle. Ma fille n’a pas du tout peur, je ne comprends pas. Mais en même temps, cette histoire est si belle. Nos portes sont presque toujours ouvertes, mais Betty ne pense même pas à partir », ajoute Sudinfo.