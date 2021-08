À la télé ce soir: «Meghan et Kate: duel royal à Buckingham» et «La monnaie de leur pièce»

À l’occasion du dixième anniversaire du mariage du prince William et de Kate Middleton, enquête sur la guerre secrète que se livrent Kate Middleton et Meghan Markle depuis des années. Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand cœur que la presse dépeint ? Une chose est sûre, entre les deux, la guerre est déclarée. Comment le conte de fée moderne s’est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la Couronne royale d’Angleterre ? Pourquoi les deux frères, si proches depuis le décès de leur mère, en sont-ils arrivés à se déchirer ? Et quel est le rôle exact joué par Kate et Meghan dans ce scandale planétaire aux allures d’affaire d’état ?

La riche tante Bertille n’est plus. Ses neveux comptent bien récupérer une partie de sa fortune. Or la vieille dame n’aimait pas beaucoup les enfants de sa sœur. Elle a donné son argent à Eloïse, une autre de ses nièces. La jeune femme annonce à ses cousins qu’elle investira dans les projets qu’ils lui proposeront…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Malena, à 13h35 sur Arte – Trois étoiles

de Giuseppe Tornatore (2000)

Indiscutable hommage à la beauté incomparable de Monica Bellucci, la dernière des grandes « divas » transalpines, ce récit historique et d’ambiance est aussi plus qu’une simple carte postale sur le véritable dilemme vécu par le peuple italien durant la dernière guerre. Pour ce qui est du volet romantique en version « dépucelage », l’ouvrage renvoie autant à « Un été 42 » qu’à « Malicia », sans oublier bien sûr la chanson de Dalida expliquant qu’« Il venait d’avoir 18 ans »…

Séraphine, à 20h50 sur Arte – Trois étoiles

de Martin Provost (2008)

L’histoire vraie de Séraphine de Senlis, malheureuse femme d’ouvrage aux dons cachés d’artiste peintre, et du collectionneur allemand qui en découvrit le talent. Sept césars dont celui de la meilleure actrice pour notre formidable Yolande Moreau. Le cinéma dans ce qu’il a de plus valorisant.

The Crying Game, à 22h55 sur Arte – Trois étoiles

de Neil Jordan (1992)

Énorme succès critique à sa sortie et Oscar du meilleur scénario pour son auteur irlandais, ce thriller unique par son ambiance autochtone et la présence troublante et alors inédite de l’androgyne Jay Davidson s’est fait rare au petit écran, Dieu sait pourquoi. Il est vrai qu’avec le titre chanté par Boy George, le thème de la transidentité était clairement évoqué, quoiqu’encore (un peu) tabou à l’époque. Les temps ont bien changé depuis…

Gambit, arnaque à l’anglaise, à 20h sur Club RTL – Deux étoiles

de Michael Hoffman (2012)

Colin Firth, Cameron Diaz et feu Alan Rickman reprennent les rôles respectifs de Michael Caine, Shirley McLaine et Herbert Lom dans ce sympathique remake réécrit par les frères Ethan et Joel Coen du « Gambit » de Ronald Neame datant de 1966. À voir surtout pour ladite Diaz, alors plus affriolante et pétillante que jamais.

Les neiges du Kilimandjaro, à 21h05 sur France 3 – Deux étoiles

de Robert Guédiguian (2011)

Un film social généreux, humaniste et un peu naïf, bien dans la tradition de son auteur. Avec son actrice culte Ariane Ascaride et le charismatique Jean-Pierre Darroussin qui s’entendent à merveille pour donner le ton. Quant au fameux « tube » de Pascal Danel sorti en 1966, rappelons qu’il a été orchestré par un jeune musicien nommé… Laurent Voulzy.