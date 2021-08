La relève de la garde de Buckingham reprend après plus d’un an d’absence (vidéo)

La tradition est ancienne et rassemblait chaque année des milliers de touristiques. Tous venaient voir les pas et les allures très impressionnantes des gardes de la famille royale britannique. Devant le palais de Buckingham cependant, cela faisait plus d’un an qu’on ne les avait plus vus, ces gardes. En cause, la pandémie. Les autorités avaient interrompu cette tradition pour éviter d’attrouper les touristiques comme il est commun lors des relèves de garde.

Les gardes gallois, dans leur tenue rouge et leur bonnet en poil d’ours ont « dû attendre si longtemps » assure le sergent-major de garnison Andrew Stokes. C’est notamment lui qui s’est occupé de ce grand retour. Il ajoute qu’« il a fallu beaucoup de travail et de préparation pour être à la hauteur ».