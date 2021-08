Elizabeth Olsen soutient Scarlett Johansson dans sa bataille judiciaire contre Disney

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, Elizabeth Olsen a fait part de ses réactions mais aussi de son soutien à la star. Dans un premier temps, Elizabeth Olsen s’inquiète surtout de l’impact de la décision de Disney sur les salles de cinéma : « Je m’inquiète d’un tas de choses. Je ne m’inquiète pas pour Scarlett. Mais j’ai peur que les petits films perdent l’opportunité d’être vus au cinéma (…). Je m’inquiète pour ça, et pour les gens qui doivent garder ces salles de cinéma en vie. Et je ne sais pas comment cela fonctionne, financièrement, pour elles. Mais en ce qui concerne les acteurs et leurs salaires, vraiment, tout repose sur des contrats. Donc, soit c’est dans le contrat, soit ça ne l’est pas », a-t-elle expliqué. Elle ajoute ensuite : « Je pense que Scarlett est très forte, et quand j’ai découvert cette histoire j’étais littéralement genre : ’Bien joué, Scarlett’ ».

Pour ce qui est de Disney, un communiqué avait fait part de la « tristesse » de la plainte et expliquait : « La plainte est particulièrement triste et éprouvante parce qu’elle ignore l’impact mondial horrible et prolongé de la pandémie de Covid-19 (…) Disney a complètement respecté le contrat de Madame Johansson. De plus, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec un accès premium lui a permis d’augmenter significativement sa compensation additionnelle, en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour ». Le manager de la star avait trouvé scandaleux que Disney partage ainsi le salaire de la star.