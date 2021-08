Un doux géant

Des petits yeux pétillants, une moustache soulignant ses sourires et des dizaines de scénarios dans la tête. Raoul Cauvin se savait battu par un cancer incurable et il est parti à Antoing, dans son Hainaut natal. Cauvin, c’est d’abord un homme chaleureux, altruiste, solidaire avec les auteurs de BD pris sous son aile. On n’entend guère de critiques à son égard. Sa gentillesse mettait tout le monde d’accord. Cauvin, c’est aussi un palmarès long comme le bras. Scénariste hors pair, il a accumulé les succès. En 1968, il lance « Les Tuniques bleues » avec Louis Salvérius puis Willy...