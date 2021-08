À la télé ce soir: «Koh-Lanta: La Légende» ou «Le bonheur est dans le pré»

Ils ont écrit l'histoire de « Koh-Lanta » depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils ont encore et toujours envie d'en découdre... Pour confirmer leur statut de gagnant ou pour enfin conquérir le titre qui leur a échappé. Mais surtout, en remportant cette édition hors du commun, ils veulent entrer dans la légende de « Koh-Lanta » ! C'est le rendez-vous que tous les aventuriers de « Koh Lanta » attendaient, comme l'affrontement ultime entre celles et ceux qui ont marqué l'Histoire de cette aventure extraordinaire. Ils pensaient tout connaître de Koh Lanta, mais rien ne va pas se passer comme prévu. Ces compétiteurs sont parmi les plus aguerris et les meilleurs connaisseurs de « Koh Lanta ».

Rien ne va plus dans la vie de Francis Bergeade. Fabricant de lunettes de WC à Dole, il ne parvient pas à enrayer le conflit qui menace sérieusement la santé de son atelier. Déchaînées, les ouvrières sont bien déterminées à aller jusqu'au bout. La présence de deux inspecteurs des impôts, venus effectuer un contrôle fiscal, n'arrange rien. Bergeade est au bord du précipice. De plus, il doit trois cent quarante-sept millions à l'URSSAF, comme le lui rappelle gentiment son comptable Pouillaud. Francis ne sait pas où trouver pareille somme mais cela n'empêche pas sa femme, Nicole, de mener grand train. Cette petite bourgeoise lui empoisonne l'existence.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Insaisissables », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Louis Leterrier (2013)

Par l’auteur du « Transporteur 2 » qui semble s’être définitivement évadé de l’écurie Besson, un plaisant film d’action et de magie qui garde bien entendu son secret jusqu’à la séquence finale. Mélanie Laurent et José Garcia donnent aussi la « french touch » à une distribution de haut vol regroupant Morgan Freeman et… ce bon vieux Michael Caine.

« Témoin gênant », à 21h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de David Barrett (2012)

Également connu en tant que « Vengeance par le feu » resté inédit dans nos salles, ce thriller classique et manichéen à souhait mais plutôt bien foutu sur le plan technique réutilise les thèmes du héros solitaire et du complot (inter)national avec efficacité. La preuve qu’en faisant sa première infidélité aux plateaux de télévision qu’il a longtemps dirigés au profit de séries à succès comme « Nikita », « Melrose Place », « Cold Case » et plus récemment « The Mentalist », son auteur n’a pas fait un si mauvais choix que ça.

« Le Saint », à 22h00 sur AB3 - Une étoile

de Phillip Noyce (1997)

Tous ceux qui espéraient retrouver l’ambiance de la série qui cartonna tout au long des sixties en faisant de Roger Moore l’une des premières vraies stars du petit écran ont été terriblement déçus par ce film d’action presque banal, à l’image d’un Val Kilmer sans la moindre once de charisme et d’humour.

« Ronin », à 23h55 sur AB3 - Une étoile

de John Frankenheimer (1998)

Un casting de rêve et le réalisateur des plus chevronnés de « French Connection » aux commandes : on attendait beaucoup mieux que ce pâle thriller mal goupillé jusqu’à une conclusion sans intérêt.