William Petersen, dans «Les Experts», hospitalisé pour épuisement

Le tournage de la nouvelle saison des « Experts » est en cours depuis 12 semaines. Le tournage semble être plus qu’éprouvant puisque l’acteur William Petersen, qui incarne le responsable de la police scientifique a été hospitalisé. Son porte-parole a déclaré : « Il ne se sentait pas bien vendredi. Il est épuisé par les longues heures sur le tournage de ces 12 dernières semaines et a été emmené à l’hôpital par précaution ». Selon ET, le séjour de l’acteur n’a pas été très long, puisque William Petersen a pu repartir, étant considéré comme « en bonne santé ».

Petite frayeur donc pour l’acteur qui vient de reprendre son rôle en mars dernier pour la suite de la série arrêté en 2015, « Les Experts Las Vegas ». Il avait été remplacé en 2009 par l’acteur Laurence Fishburne. Ce dernier a ensuite laissé sa place à Ted Danson pour la saison 11. D’autres « anciens » de la série reviennent pour ce redémarrage. Ainsi Jorja Fow et Wallace Langham reprennent leur rôle pour « épauler la nouvelle équipe d’enquêteurs ». La nouvelle saison devrait arriver en octobre prochain.