Mystère autour du décès d’un couple, de leur bébé et de leur chien lors d’une balade en forêt en Californie

Le couple avec leur bébé et leur chien sont partis en balade en forêt en Californie et ne sont jamais revenus. La nounou qui travaillait pour eux a donné l’alerte en voyant le foyer vide. L’alerte a été donnée le 16 août dernier, les policiers ont ensuite rapidement retrouvé leur véhicule puis les corps de la famille sur un chemin de randonnée dans la forêt nationale de Sierre.

John Gerrish, 45 ans, sa femme Ellen Chung, 31 ans et leur fille Miju âgée de seulement un an ont été retrouvés dans une zone surnommée « le ravin du diable ». L’homme a été retrouvé en position assise près de sa fille pendant que sa femme se trouvait un peu plus haut. Le shérif du comté de Mariposa, Jeremy Briese est circonspect quand à la nature de leur décès. Il a déclaré aux médias américains : « Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n’y a pas de blessures par balle, pas de flacon de médicament, pas un seul indice. C’est un grand mystère ».