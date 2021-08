Le Sea Life Blankenberge remet un jeune phoque à l’eau

Il aura fallu près de trois mois au phoque pour se remettre d’aplomb et retourner à la vie sauvage. Le Sea Life Blankenberg a remis à l’eau un phoque, une femelle retrouvée échouée sur la côte belge à la fin du mois de mai dernier. Le centre a accueilli l’animal pour qu’il puisse se rétablir. Il ne pesait alors que 18 kilos et présentait des signes d’inflammation de la bouche, des blessures et un abcès à la nageoire.

L’animal a été baptisé « St. Amandje » et vient désormais de retrouver la mer du Nord. Le centre Sea Life Blankenberge recueille chaque année des dizaines de phoques malades, échoués sur la côte. La plupart du temps les animaux sont épuisés et blessés. Il arrive aussi que ce soit des petits, séparés de leur mère et sans laquelle, ils ne pourraient survivre. Ils sont récupérés et soignés pendant trois à quatre mois avant de retrouver le large.