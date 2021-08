BMW i4: l’offensive diversifiée

Esthétiquement, cette i4 est nettement moins en rupture que le SUV iX. Elle s’apparente à une Série 4 Gran Coupé, ni plus ni moins. On retrouve la face avant de la Série 4 avec ses grands naseaux caractéristiques, ici dotés de volets mobiles pour guider le flux d’air et favoriser l’aérodynamisme. La ligne est distinctement empreinte du style bavarois, et la partie arrière plongeante cache un hayon qui s’ouvre sur un large coffre de 470 litres, extensible à 1.490 litres en repliant les dossiers. L’auto est élégante et parfaitement consensuelle, dans le sens positif du terme, ce qui pourra...