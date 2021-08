Prince, chansons d’outre-tombe

Les albums posthumes n’ont pas forcément bonne réputation. Et pour cause, la plupart d’entre eux tiennent plus du pillage hanté que du testament. Ils sont constitués de bouts de ficelle, fabriqués à la va-vite, par des ayants droit très animés par l’appât du gain mais très peu par l’amour de la musique. Sauf qu’ils ne sont pas tous comme ça. Certains d’entre eux sont hautement fidèles au travail de l’artiste, ils sont fabriqués dans le respect, en toute connaissance des exigences de feu leur auteur, comme un cadeau venu de l’au-delà que les fans n’espéraient plus. Bonne nouvelle, le...