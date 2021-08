Test – Art of Rally: le rallye old school

Vous vous souvenez peut-être du sympathique Absolute Drift, un petit jeu de course arcade fun qui avait un peu fait parler de lui à sa sortie. Cette première production du studio Funselektor semble avoir placé les rails pour le futur du studio puisque son second jeu, Art of Rally, suit globalement la même direction. Résolument old school, Art of Rally nous propose de nous replonger dans la glorieuse époque des courses de rallye au milieu des années 70 et de prendre le volant de quelques-uns des bolides les plus iconiques pour partir à la découverte de décors délicieusement poétiques....