Par Henri Vernes: les conquérants du Nouveau Monde (4 et fin)

Le conquistador espagnol Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, qui s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur romain germanique. - Isopix

Au lieu de lui porter préjudice, ces duels et ces blessures lui procurent au contraire de l’avancement. Diégo Vélasquez, un des compagnons de Colomb, se bat contre les Indiens révoltés, à l’intérieur de l’île. Il a besoin d’hommes de la trempe de Cortés. De ces hommes de fer, pour lesquels le combat est la seule raison d’être. Vélasquez incorpore donc le jeune et bouillant Hernán dans sa troupe, et cela avec l’assentiment de Nicolas de Ovando, qui n’est guère fâché de voir ce tranche-montagne s’éloigner de sa cour. Puisque Cortés veut à tout prix se battre, qu’il le fasse contre les...