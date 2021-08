Les animaux dans l’histoire (9 et fin): l’incroyable canular de Lolo, l’âne impressionniste

Dorgelès et ses complices au moment de la réalisation du tableau. Lolo agite sa queue et peint dès qu’il reçoit une carotte. Une œuvre réalisée devant huissier de justice. - Belgaimage

Le 8 mars 1910, à Montmartre, le facétieux Roland Dorgelès et quelques amis de celui-ci réalisent l’un des plus incroyables canulars de l’histoire de l’Art, constaté par un huissier de justice. Le jeune journaliste expliquera qu’il voulait se moquer des peintres impressionnistes et de l’art contemporain envers lesquels il se veut critique.

En 1910, dans la salle 22 du Salon des indépendants – une exposition d’art qui se tient chaque année à Paris depuis 1884 –, les visiteurs et les journalistes admirent une huile sur toile de 81 cm x 54 cm,...