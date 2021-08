Un Italiano vero

Luca Zingaretti incarne un flic borné, un peu solitaire, vite irritable, mais tenace et intègre. - Belgaimage

Plus de vingt ans qu’il tient la dragée haute sur la RAI, puis sur France 2 et France 3. Il Commissario Montalbano tranche résolument avec ses homologues anglo-saxons (maîtres du genre), mais aussi français auxquels le public est habitué. La 14e saison bat son plein. Et elle vaut à son interprète principal, Luca Zingaretti, une consécration méritée.

Avant le succès télé préexiste comme souvent un succès littéraire, en l’occurrence celui d’Andrea Camilleri, auteur plébiscité, gros vendeur de livres à la grande joie de sa maison d’édition à Palerme. Le...