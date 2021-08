Des vers sans en avoir l’air

Pas facile d’assumer ses talents de poète quand on est chauffeur de bus. C’est le dilemme que vit quotidiennement Paterson, lequel… vit dans la ville du même nom. Chaque jour, le gaillard écrit quelques lignes dans son carnet, pour son plaisir personnel et celui de son épouse Laura. Lui est plutôt du genre discret voire taciturne. Elle, c’est plutôt le contraire. Décoratrice et pâtissière à ses heures perdues, elle ambitionne de faire partager ses créations. Elle fait promettre à son tendre de tirer des copies de ses poèmes pour les proposer à des éditeurs. Mais il néglige sa promesse, et...