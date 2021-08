France Télévisions annonce sa rentrée: Thierry Ardisson fera des interviews avec des morts (vidéo)

La rentrée approche et les grands groupes de télévision sont en train de présenter leurs nouvelles grilles de programmes. La campagne présidentielle en France est déjà au cœur des programmations. Quelques innovations feront aussi leur apparition. Delphine Ernotte, présidente du groupe a présenté les intentions du groupe lors d’une conférence de presse et annonce faire le « triple pari de la transparence (…) de l’innovation et du débat ».

Parmi les nouveautés, Thierry Ardisson aura son émission « L’Hôtel du temps » sur France 3. L’animateur aura l’occasion d’interviewer des personnalités défuntes grâce aux technologies de l’intelligence artificielle. Après avoir fait le gros de sa carrière chez Canal+, il arrive donc sur le service public.