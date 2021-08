L’air de la mer est-il meilleur pour la santé ?

L'air marin contient de fortes concentrations de particules ou ions négatifs dont on dit parfois qu'ils augmentent le taux de sérotonine dans le corps. La sérotonine est une hormone qui influence le sommeil, l'appétit, l'humeur et le stress. On sait depuis le début du siècle dernier qu’il y a beaucoup d’ions négatifs dans l’air aux abords des chutes d’eau et de la mer. C’est aussi depuis cette époque qu’on soupçonne que ces ions, chargés électriquement, pourraient avoir de l’influence sur certains problèmes de santé.