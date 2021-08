Testé pour vous: Dyson Purifier Cool Formaldehyde

On le dit et on le redit, il est nécessaire d’aérer les pièces où l’on vit : l’air extérieur est plus sain que celui de nos intérieurs. Maintenant, garder la fenêtre grande ouverte au moins une heure durant n’est pas toujours possible. Il y a les conditions météo (pluie, température…), la confidentialité de nos conversations téléphoniques (il faut y penser quand on télétravaille !), le bruit de la tondeuse du voisin… Ces dernières années, on a vu apparaître de nombreux appareils censés purifier l’air de nos habitations ou bureaux. Le nouveau-né de Dyson s’inscrit dans cette...