«The Voice All Stars»: la date de diffusion de la saison anniversaire est enfin connue

Voilà dix ans que TF1 propose son programme « The Voice ». À l’occasion de cet anniversaire, la chaîne a réalisé cette année une édition particulière, « The Voice All Stars ». Une cinquantaine de talents marquants de l’émission de télécrochet se retrouveront pour concourir de nouveau dans l’émission. Cette saison anniversaire sera lancée le 11 septembre à 21h05 sur TF1. Des candidats de la version « Kids » seront aussi aux côtés des visages bien connus. Tous les candidats devront repasser de nouveau par les épreuves qu’ils ont déjà vécues auparavant, à savoir les auditions à l’aveugle. Cependant cette fois-ci, les candidats retenus iront directement en cross-battle. Pour cette saison, le public aura le pouvoir puisque c’est lui départagera les gagnants en direct.

Un jury étendu Le jury va voir s’ajouter un nouveau membre pour cette édition spéciale. Les téléspectateurs pourront alors retrouver Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Partick Fiori ensemble. D’ailleurs la chanteuse Zazie, a hésité à participer à cette émission et avait déclaré : « Je me demandais si cela valait le coup de souffler ces bougies, a-t-elle confié. Et puis, lors du tournage, on s’est fait retourner le cœur en deux secondes. On a été rattrapés par un truc affectif dans ce contexte où on avait été privés de nos proches, de concerts. Cela mettait du sens pour nous ».