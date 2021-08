Décès de Charlie Watts: les grands noms de la musique lui rendent hommage

Charlie Watts, grand batteur de sa génération et notamment des Rolling Stones est décédé dans la nuit du mardi 24 août à l’âge de 80 ans à Londres. Le monde de la musique est secoué par cette disparition. Son agent déplore la disparition de « l’un des plus grands batteurs de sa génération ». Il ajoute aussi dans son communiqué : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts, décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille ».

Plusieurs artistes avec qui il a notamment joué lui ont rendu hommage. Keith Richards, guitariste des Rolling Stones a déclaré : « Avec un bon batteur, on est libre de faire ce que l’on veut. Et moi je suis béni : celui avec lequel j’ai commencé à jouer est l’un des meilleurs au monde ». Les deux musiciens ont commencé leur collaboration en 1963.