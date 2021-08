À la télé ce soir: «Les derniers jours du monde» ou «Good Doctor»

Alors que s'annonce la fin du monde , Robinson Laborde se remet peu à peu de l'échec d'une aventure sentimentale pour laquelle il s'était décidé à quitter sa femme. Malgré l'imminence du désastre, et peut-être pour mieux y faire face, il s'élance dans une véritable odyssée amoureuse qui l'entraîne sur les routes de France et d'Espagne.

Comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par l'épidémie de Covid-19. Les médecins s'isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pouvoir voir Léa, qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s'est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies après le décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun, qui déteste l'imprévu.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Six Minutes to Midnight » (1re TV), à 20h30 sur BE1 - Trois étoiles

d’Andy Goddard (2020)

Tiré d’une histoire vraie, ce pur produit d’ambiance BBC ramène aux films qu’Alfred Hitchcock produisit à l’époque des « 39 marches ». Face à l’excellent Eddie Izzard, c’est Judy Dench en personne qui partage la tête d’affiche féminine avec sa cadette suisse Carla Juri. Quant à la savoureuse « british touch », elle prend les traits de Jim Broadbent.

« Pentagon Papers », à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

de Steven Spielberg (2017)

Avec un budget de 50 millions de dollars à peine, l’auteur des « Indiana Jones » et de « La liste de Schindler » réussit un nouveau tour de passe-passe en matière de rationalisation puisque « The Post » (en V.O.) a été tourné durant la postproduction du techniquement exigeant « Ready Player One » finalement sorti… deux mois plus tard ! Le résultat est chronologique et sans surprises, mais d’une précision totale.

« La cité de la peur », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

d’Alain Berbérian (1994)

L’humour typique des Nuls entourés de tous les copains de luxe d’alors dont on s’amuse à identifier les caméos furtifs : du grand n’importe quoi inégal mais naturellement plaisant et devenu autant cinéphilique que nostalgique au fil des ans.