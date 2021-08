En France, un élève ouvre la porte du cockpit en plein vol

Il semblerait que lors de la leçon, une dispute aurait éclaté entre le formateur et l’élève. Ce dernier aurait tenté de modifier la trajectoire de vol initialement prévu. L’élève aurait « tenté de prendre les commandes » pour diriger l’avion de tourisme vers l’océan puis faire piquer l’avion dans l’eau.

C’est un drame qui s’est produit dans le sud-ouest de la France, à Biscarrosse le mardi 24 août. Lors d’une leçon de pilotage, la situation entre le formateur et l’élève de 32 ans aurait dégénéré jusqu’à l’accident. France Bleu rapporte les premiers éléments de l’enquête.

Le formateur a su réagir à temps et aurait repris le contrôle de l’appareil. Il aurait donc réussi à le stabiliser mais l’altitude de l’avion était relativement basse. Les éléments de l’enquête semblent montrer que l’avion était entre « 60 à 100 mètres au dessus l’eau ». À ce moment-là, l’élève aurait alors ouvert la porte du cockpit et se serait jeté dans l’océan. Le formateur a réussi par la suite à ramener l’appareil sur terre en le faisant atterrir sur une plage.

Très vite, les secours sont arrivés et ont commencé les recherches pour retrouver l’élève. Des hélicoptères et un bateau vedette ont été mobilisés pour conduire les recherches. Pour le moment, l’homme n’a pas été retrouvé et les recherches continuent.