Record pour «Spider-Man: No Way Home»: le trailer devient le plus regardé du monde en 24h

La sortie de « Spider-Man : No Way Home » est prévue en décembre prochain, et les fans du superhéros sont visiblement impatients de découvrir ses nouvelles aventures. Car le film vient déjà de casser un record, à plusieurs mois de sa sortie.

La bande-annonce de cette troisième aventure de Spider-Man a en effet détrôné « Avengers Endgame » au classement des vidéos les plus vues en 24h. Le trailer de « No Way Home » a en effet été visionné 355,5 millions de fois en 24h, alors que celui d’Avengers avait été regardé 289 millions de fois sur le même laps de temps.